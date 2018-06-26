В Латвии из-за засухи объявлено стихийное бедствие государственного масштаба

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по управлению кризисами во главе с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом постановил объявить стихийное бедствие государственного масштаба из-за длительной засухи, охватившей значительную часть территории страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы латвийского правительства.

Несмотря на то, что засуха, начавшаяся в мае, наносит значительный вред урожаю, чрезвычайное положение в сельском хозяйстве совет пока объявлять не стал.

По мнению министра земледелия Яниса Дуклавса, в ситуации стихийного бедствия государственного масштаба правительство сможет оказывать помощь фермерам в соответствии с конкретным алгоритмом.

"Служба поддержки села, которая является главным ведомством, оказывающим финансовую поддержку, будет вправе не применять по отношению к ним санкции, которые она должна применять в соответствии с определенными регулами и правилами Кабинета министров", - пояснил Янис Дуклавс. Однако министр сельского хозяйства Латвии подчеркнул, что объявление стихийного бедствия государственного масштаба не означает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи, поскольку окончательные масштабы потерь пока не известны.

Сельское хозяйство Латвии серьезно пострадало из-за сухой и жаркой погоды: урожай во многих самоуправлениях, по прогнозам, сократится на 20-30%. В связи с этим 25 муниципалитетов по всей стране обратились в Минземледелия республики с просьбами объявить чрезвычайное положение.-0-