В Латвии начались учения генералов НАТО

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риге начались учения НАТО Steadfast Pyramid 2018 и Steadfast Pinnacle 2018. В них участвуют 58 старших и высших офицеров стран НАТО и Финляндии. Об этом сообщает Минобороны Латвии.
В сообщении отмечается, что цель учений – усовершенствование навыков командиров в планировании и руководстве объединенными операциями альянса.
Во время учений будет разыгран сценарий с операциями по коллективной обороне.
Учения Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года. В этом году они продолжатся до 21 сентября.-0-
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