В Латвии зафиксирована крупная вспышка АЧС

В Латвии зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней на ферме Druvas Unguri, на которой содержатся более 15 тысяч животных.

Это самая крупная вспышка заболевания с тех пор, как АЧС была впервые зарегистрирована в стране в 2014 году, сообщает BNS.

В связи с этим правительство Латвии 3 августа проведет внеочередное заседание, на котором обсудят меры по недопущению распространения болезни.

Сейчас работа предприятия Druvas Unguri остановлена, начато расследование. Установлена защитная зона в радиусе трех километров от фермы и зона надзора в радиусе десяти километров. Особое внимание уделяется перевозке свиней и мясных продуктов.