В Ленинградской области неизвестные обстреляли микроавтобус - пострадал водитель

В Ленинградской области неизвестные обстреляли микроавтобус, в салоне которого находились 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник вечером в городе Сосновый Бор. Выстрелы были произведены неустановленными личностями из автомобиля Mitsubishi Lancer по микроавтобусу Ford Transit.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадал водитель микроавтобуса. Он был госпитализирован с пулевым ранением лопатки. Его жизни в настоящий момент времени ничего не угрожает.

Предполагается, что выстрелы были произведены из травматического оружия. По факту произошедшего проводится проверка.