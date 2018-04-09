В Ленинградской области неизвестные обстреляли микроавтобус - пострадал водитель

В Ленинградской области неизвестные обстреляли микроавтобус, в салоне которого находились 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в понедельник вечером в городе Сосновый Бор. Выстрелы были произведены неустановленными личностями из автомобиля Mitsubishi Lancer по микроавтобусу Ford Transit.
По предварительным данным, в результате обстрела пострадал водитель микроавтобуса. Он был госпитализирован с пулевым ранением лопатки. Его жизни в настоящий момент времени ничего не угрожает.
Предполагается, что выстрелы были произведены из травматического оружия. По факту произошедшего проводится проверка.
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