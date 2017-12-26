В Либерии начался второй тур президентских выборов

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй тур выборов президента начался в Либерии. Как сообщает ТАСС, за высший государственный пост борются бывший футболист Джордж Веа и действующий вице-президент Джозеф Боакай.

Свыше 2 тыс. избирательных участков открылись в 8.00 по местному времени (11.00 по минскому). Более 2,18 млн избирателей смогут проголосовать на них до 18.00.

Первый тур президентских выборов прошел в стране 10 октября. Согласно его итогам, Джордж Веа и Джозеф Боакай набрали 38,4% и 28,8% голосов соответственно.

По оценкам политологов, наибольшие шансы на победу во втором туре у Джорджа Веа. Экс-нападающего, выступавшего за итальянский "Милан" и английский "Челси", в 1995 году признанного игроком года по версии ФИФА, лучшим футболистом Европы и лучшим африканским футболистом, поддерживает в основном молодежь. В первом туре из 15 графств он одержал победу в 11, в четырех южных графствах набрал абсолютное большинство голосов.-0-