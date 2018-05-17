В Лионе арестован 21 болельщик после финала Лиги Европы

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском Лионе полиция задержала 21 болельщика после футбольного матча в финале Лиги Европы, в котором испанский "Атлетико" победил французский "Марсель" со счетом 3:0, сообщает ТАСС.
По данным полиции, 18 задержанных оказались болельщиками "Марселя", еще трое - местного "Лиона". В частности, семь человек арестованы за использование пиротехники, четверо - за насилие на трибуне, четверо - за призывы к беспорядкам, двое - за попытку выбежать на поле, трое - за драку на площади перед мэрией Лиона, еще один - за ношение оружия.
"Атлетико" в третий раз в своей истории стал победителем Лиги Европы. Ранее команда праздновала викторию в 2010 и 2012 годах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3704 BYN
|2.355 BYN
|2.363 BYN
|USD
|2.0031 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.2122 BYN
|3.217 BYN
|3.233 BYN