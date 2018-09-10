В Лионе автомобиль выехал на летное поле

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту французского Лиона 10 сентября неизвестный на автомобиле протаранил ограждение международного аэропорта имени Сент-Экзюпери и выехал на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщается на странице аэропорта Лиона в Twitter.

Вдогонку за нарушителем сразу же на помощь охране аэропорта и таможне бросились двадцать полицейских машин.

Водителя арестовали. В результате происшествия пострадавших нет. Аэропорт был закрыт до конца дня.-0-