В Лионе автомобиль выехал на летное поле

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту французского Лиона 10 сентября неизвестный на автомобиле протаранил ограждение международного аэропорта имени Сент-Экзюпери и выехал на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщается на странице аэропорта Лиона в Twitter.
Вдогонку за нарушителем сразу же на помощь охране аэропорта и таможне бросились двадцать полицейских машин.
Водителя арестовали. В результате происшествия пострадавших нет. Аэропорт был закрыт до конца дня.-0-
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