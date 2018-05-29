В Литве из-за аномальной жары объявлена высшая степень пожароопасности

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Литвы установилась аномальная жара и засуха, объявлена высшая, пятая, степень пожароопасности, сообщает ТАСС.
По данным Государственного лесного хозяйства Литвы, наиболее тревожная ситуация сложилась в сухих лесах Алитусского, Пренайского и граничащего с Беларусью Лаздийского районов.
Власти просят население во время посещения лесов не разводить костры и соблюдать максимальную осторожность в обращении с огнем.
В конце мая в Литве установилась аномальная для этого времени года жара. Столбики термометра поднимаются до 30 градусов.-0-
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