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В Литве назвали дату президентских выборов

В мире 06.02.2018 | 18:20
Фото из архива
Фото из архива

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы президента Литвы состоятся в мае 2019 года. Об этом сообщила председатель Главной избирательной комиссии Литвы Лаура Матьешайтите, сообщают информагентства.

Первый тур президентских выборов состоится 12 мая 2019 года, второй - 26 мая.

В Литве президент избирается прямым тайным голосованием сроком на пять лет.-0-

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выборы, Литва
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