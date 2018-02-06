В Литве назвали дату президентских выборов

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы президента Литвы состоятся в мае 2019 года. Об этом сообщила председатель Главной избирательной комиссии Литвы Лаура Матьешайтите, сообщают информагентства.
Первый тур президентских выборов состоится 12 мая 2019 года, второй - 26 мая.
В Литве президент избирается прямым тайным голосованием сроком на пять лет.-0-
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