В Литве прошли учения госструктур по отражению гибридных атак

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве сегодня прошли учения государственных структур по нейтрализации гибридных атак на объекты и инфраструктуру в сфере связи и коммуникаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства транспорта Рокаса Масюлиса.
По его словам, Литва должна быть готова к отражению гибридных угроз, которые являются вызовом времени.
В учениях было задействовано около 1 тыс. специалистов из 16 государственных предприятий стратегического назначения и армии.
Согласно сценарию тренировки, произошел сбой в мобильной телефонной системе. Затем на одной из главных шоссейных магистралей была замечена колонна военной техники, которая двигалась в направлении порта в Клайпеде на Балтике с игнорированием дорожных знаков. Условно заминированным оказался один из виадуков на шоссе. Затем начались компьютерные атаки и аварии на объектах инфраструктуры. Над некоторыми из них появились незаявленные беспилотные летальные аппараты. С рельсов сошли цистерны с опасным грузом.-0-
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