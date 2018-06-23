В Литве разбился самолет Як-52

Спортивно-тренировочный самолет Як-52 Каунасского аэроклуба разбился 23 июня во время показательного полета в Каунасе. Пострадала 55-летняя пилот Рита Эриксонене, чемпион Литвы, мастер спорта по акробатическому пилотажу.

Она находится в больнице с травмами позвоночника и ног.

На борту находились два человека. Пассажир Як-52 отделался ссадинами.

"При выполнении акробатических фигур над аэродромом заглох двигатель Як-52. Машина совершила жесткую аварийную посадку", - сказал в эфире национального радио директор аэродрома в Алексотасе (Каунас) Витас Скучас.

Самолет ремонту не подлежит.