В Литве заработали радары, которые фиксируют среднюю скорость движения

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 3 сентября в Литве начали работать радары, которые фиксируют среднюю скорость движения автомобиля. На данный момент таких устройств установлено 25, сообщает Delfi.

Первый детектор фиксирует скорость и время в начале определенного отрезка дороги, второй - те же данные, но в конце. Система подсчитывает среднюю скорость движения автомобиля на этом отрезке. Если скорость превышена, тогда нарушитель получит штраф. Действует погрешность в несколько километров в пользу водителя, перед каждым радаром установлен предупредительный знак.

Кроме того, радары будут передавать данные в Регистр административных правонарушений. Это значит, что все нарушители будут получать уведомления о назначении штрафов.

В будущем такие радары будут считывать данные о страховке автомобиля, техосмотре и проверять оплату налога на дороги.

Литовская дирекция автомобильных дорог отмечает, что цель таких комплексов - не наказание, а обеспечение безопасности, поскольку превышение скорости - одна из основных причин ДТП.-0-