В Льеже прогремел взрыв, чудом обошлось без жертв

В центре бельгийского города Льеж прогремел мощный взрыв в жилом доме. Что удивительно, жертв удалось избежать, сообщают информагентства.

Подполковник Люк Сцевенелс, представитель спасательной службы, сообщил, что два человека получили легкие ранения. Их доставили в госпиталь Сен-Жозеф.

Взрыв зафиксировали на втором этаже дома. Он сопровождался выбросом камней и пламенем. Фасад здания сильно поврежден, не исключено, что здание потеряло прочность и устойчивость.

Вероятной причиной взрыва называют утечку газа.