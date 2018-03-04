В Льеже прогремел взрыв, чудом обошлось без жертв

В центре бельгийского города Льеж прогремел мощный взрыв в жилом доме. Что удивительно, жертв удалось избежать, сообщают информагентства.
Подполковник Люк Сцевенелс, представитель спасательной службы, сообщил, что два человека получили легкие ранения. Их доставили в госпиталь Сен-Жозеф.
Взрыв зафиксировали на втором этаже дома. Он сопровождался выбросом камней и пламенем. Фасад здания сильно поврежден, не исключено, что здание потеряло прочность и устойчивость.
Вероятной причиной взрыва называют утечку газа.
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