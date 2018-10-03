В Лондоне человек с ножом напал на пассажира городской электрички

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По сообщению газеты Evening Standard нападение произошло на станции "Хэкни сентрал", после которого пассажиры срочно стали покидать вагон. В поезде возникла давка. Состояние пострадавшего оценивается как "критическое, но стабильное". Полиция британской столицы начала расследование данного происшествия. Нападавший арестован

Инцидент не связан с терроризмом, сообщает ТАСС.-0-