В Лондоне человек с ножом напал на пассажира городской электрички

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По сообщению газеты Evening Standard нападение произошло на станции "Хэкни сентрал", после которого пассажиры срочно стали покидать вагон. В поезде возникла давка. Состояние пострадавшего оценивается как "критическое, но стабильное". Полиция британской столицы начала расследование данного происшествия. Нападавший арестован
Инцидент не связан с терроризмом, сообщает ТАСС.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4459 BYN
|2.445 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.122 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2497 BYN
|3.241 BYN
|3.255 BYN