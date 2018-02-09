В Лондоне начался фестиваль орхидей

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23-й по счету фестиваль орхидей Alluring Orchids открылся в Лондоне. В этом году главным украшением экспозиции станет тропическая растительность Таиланда, сообщает ТАСС.

Фестиваль традиционно проходит в Королевских ботанических садах Кью-Гарденс, в галерее принцессы Уэльской. Обычно посетители могут увидеть там около 1,5 тыс. различных видов орхидей, однако в дни фестиваля их численность увеличивается в несколько раз. В 2018 году в оранжереях будет выставлено 6950 орхидей.

Фото Leon NealGetty Images

Основной темой фестиваля стала флора Таиланда: большая часть цветов прибыла в Лондон именно оттуда. Организаторы предлагают публике полюбоваться уникальными видами орхидей, а также познакомиться с тайской кухней и культурой страны в целом. Кроме того, на фестивале продемонстрируют свое мастерство профессиональные флористы, которые будут проводить мастер-классы для посетителей, создавать цветочные композиции и устраивать настоящие цветочные шоу.

Фото EPA-EFENEIL HALL

Желающие смогут посетить экспозицию до 11 марта.-0-