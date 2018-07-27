В Лондоне произошла перестрелка

26 июля в районе Форест-Гейт в восточной части Лондона произошла перестрелка. Об этом сообщает корреспондент телеканала Sky News Maрк Уайт, ссылаясь на Скотленд-Ярд.
Инцидент произошел около 23 часов ночи. Автомобиль BMW нарушил правила дорожного движения и отказался остановиться по просьбе сотрудников лондонской полиции. После непродолжительной погони возле стадиона футбольной команды "Вест Хэм" неизвестные в масках вышли из авто и открыли огонь по сотрудникам полиции.
В результате перестрелки были задержаны трое злоумышленников. Район был оцеплен. На место происшествия прибыло около 20 полицейских.
По словам одного из очевидцев, в результате инцидента пострадали два человека, однако были ли они представителями полиции или гражданскими лицами, неизвестно. Однако по данным полиции в результате перестрелки никто не пострадал.
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