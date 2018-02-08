В Лондоне сотни пассажиров эвакуированы из загоревшегося поезда

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне сотни пассажиров были эвакуированы из загоревшегося поезда, сообщают информагентства.

Информация о пострадавших не поступала.

Инцидент произошел в час пик в поезде железнодорожной компании South Western Railway, который следовал от станции Clapham Junction в Лондоне в город Уокинг, расположенный к юго-западу от столицы. В поезде раздались три мощных хлопка, после чего началось возгорание.

Причиной пожара могли стать неполадки в электрооборудовании.-0-