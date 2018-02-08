В Лондоне сотни пассажиров эвакуированы из загоревшегося поезда

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне сотни пассажиров были эвакуированы из загоревшегося поезда, сообщают информагентства.
Информация о пострадавших не поступала.
Инцидент произошел в час пик в поезде железнодорожной компании South Western Railway, который следовал от станции Clapham Junction в Лондоне в город Уокинг, расположенный к юго-западу от столицы. В поезде раздались три мощных хлопка, после чего началось возгорание.
Причиной пожара могли стать неполадки в электрооборудовании.-0-
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