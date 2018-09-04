4 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Лондоне три человека пострадали от отравляющего вещества, сообщает Би-би-си.
Информация об инциденте на улице Уэстерн-Гроув поступила около двух часов дня по местному времени. Сообщается, что атака произошла возле магазина. В нападении подозревают одного из посетителей торгового центра, которого уличили в воровстве.
На место оперативно прибыли медики, полиция и пожарные, пострадавших доставили в больницу, их жизни вне опасности.-0-
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