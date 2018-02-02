В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла стрельбу в школе

В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка задержана полицией по подозрению в стрельбе на территории школы. Об этом сообщают зарубежные издания.
По предварительной информации, в результате стрельбы пострадали пять человек. Пятнадцатилетний юноша получил ранение в голову и сейчас находится в критическом состоянии. Также пятнадцатилетняя девушка получила ранение в руку.
Еще трое, 11-летний мальчик, 12-летняя девочка и 30-летняя женщина, получили незначительные травмы, в основном, из-за разбившегося стекла.
L.A. school shooting so far:— Los Angeles Times (@latimes) 1 февраля 2018 г.
–Two 15yo students shot in a classroom; one is in critical condition
–30yo female also injured (not a gunshot wound)
–Female suspect in custody
–At Salvador Castro Middle School, which shares campus with Belmont High Schoolhttps://t.co/oIe5jmV82c pic.twitter.com/VPRV16VOAT
На данный момент нет информации о мотивах девочки, которая открыла стрельбу.-0-
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