В Лос-Анджелесе мужчина держал в заложниках в магазине несколько десятков человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лос-Анджелесе (США) мужчина почти три часа держал в заложниках в магазине несколько десятков человек, сообщают информагентства.

Молодой американец захватил заложников в продуктовом магазине сети Trader Joe's 21 июля. Первоначально в магазине находились от 40 до 50 покупателей и сотрудников магазина. Одни смогли спрятаться, другие выбрались наружу самостоятельно или с помощью полиции, кого-то подозреваемый выпустил на свободу сам. Одна женщина погибла.

На месте инцидента находился спецназ полиции Лос-Анджелеса, который вел переговоры со злоумышленником, чтобы убедить его сдаться. Для оказания поддержки полиции и спасения людей было мобилизовано 18 пожарных расчетов и более 100 человек.

Мужчина удерживал заложников почти три часа, а затем сам сдался полиции без сопротивления.

По предварительной информации, действия мужчины были связаны с семейной ссорой. Он стрелял по своей бабушке и подруге, затем пытался на автомобиле уйти от полиции и забаррикадировался в магазине.-0-