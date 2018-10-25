В Лос-Анджелесе обнаружили подозрительную посылку на имя конгрессмена США

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозрительная посылка на имя члена Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс обнаружена в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Подозрительный пакет был выявлен в сортировочном отделении в штате Мэриленд, где проверяют почту, предназначенную для членов Конгресса США. В связи с этим были вызваны специалисты-взрывотехники.

Как сообщалось ранее, посылки, содержащие самодельные взрывные устройства, были в течение суток направлены по почтовым адресам ряда влиятельных представителей и сторонников Демократической партии США, включая экс-президента Барака Обаму, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, финансиста Джорджа Сороса. Еще один пакет поступил в штаб-квартиру корпорации Time Warner в центре Нью-Йорка, где располагается в том числе редакция телекомпании CNN.-0-