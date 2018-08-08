В Мадриде из-за утечки газа перекрыта популярная у туристов улица Гран-Виа

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанском Мадриде из-за утечки газа перекрыта центральная улица Гран-Виа, сообщают информагентства.

Причиной утечки газа стало повреждение трубы во время ремонтных работ. Данных о пострадавших нет.

Гран-Виа - одна из самых известных и популярных улиц в столице Испании. Являясь своеобразным музеем под открытым небом, она ежедневно является местом отдыха для тысяч туристов.-0-