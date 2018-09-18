В мадридском отеле при обрушении погиб человек

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мадриде в отеле Ritz произошло обрушение, погиб один человек, сообщает агентство Europa Press.

Погиб рабочий - сейчас в отеле идет ремонт и он закрыт для посетителей. Пострадали еще как минимум 11 человек. Точная причина ЧП пока не установлена. По предварительной информации, на строительные леса рухнула бетонная плита.

Реконструкция в отеле должна была завершиться в следующем году.-0-