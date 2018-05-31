В магазине в Хакасии произошел крупный пожар

Пожар в хакасском поселке Усть-Абакан случился 30 мая в магазине "Светофор". Пламя охватило площадь в 1 тыс. кв м. Об этом сообщает ТАСС.
Из-за большой территории пожару присвоили третий номер сложности. Угрозы распространения огня на соседние здания не было. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
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