В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после завершения расшифровки данных бортового параметрического самописца.

По данным МАК, особая ситуация начала развиваться примерно через 2,5 мин. после отрыва на высоте около 1300 м и приборной скорости 465-470 км/ч. В этот момент самописцы самолета зафиксировали расхождения между показаниями датчиков скорости.

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева", - отметили в МАК.

"Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте", - говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Его обломки были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, не выжил никто.-0-

В Подмосковье разбился пассажирский самолет "Поступила информация об исчезновении с экранов радаров пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Домодедово - Орск. К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей", - сказал представитель МЧС.