В МАК не комментируют расшифровку переговоров пилотов разбившегося самолета, попавшую в СМИ

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отказался комментировать до официального отчета размещенную в СМИ расшифровку переговоров пилотов разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МАК Светлану Колесникову.
"Расследование причин авиакатастрофы в настоящее время в МАК продолжается. Мы не комментируем данную информацию до факта опубликования официального отчета о причинах катастрофы", - заявила Светлана Колесникова.
Ранее СМИ опубликовали расшифровку разговора пилотов в кабине самолета Ан-148 за несколько минут до катастрофы, произошедшей 11 февраля 2018 года. В авиакатастрофе погиб 71 человек. Самолет "Саратовских авиалиний" следовал из Москвы в Орск, его обломки были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. Специалисты МАК после расшифровки бортовых самописцев пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.-0-
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