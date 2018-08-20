В Македонии из-за столкновения в воздухе погибли парапланеристы

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский и украинский парапланеристы погибли на соревнованиях после столкновения в воздухе перед финальной гонкой British Open в городе Крушево.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, погибли 54-летний британец Иннес Пауэлл и 56-летний украинец Игорь Волов.

Как рассказали очевидцы, парапланеристы дважды столкнулись в воздухе. После первого столкновения им удалось разделиться, но второй контакт оказался сильнее.

Украинец после столкновения открыл запасной парашют и приземлился на дереве. Когда его нашли спасатели, он был мертв. Англичанин не открыл запасной парашют Он был в сознании, когда к нему прибыли медики. Но из-за тяжелых травм внутренних органов, переломов плеча, таза и ребер британский парапланерист умер в реанимации.-0-