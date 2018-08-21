В Малайзии из-за подготовки к параду изменится расписание 500 авиарейсов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воздушное пространство вблизи международного аэропорта Куала-Лумпур в Малайзии будет закрываться по утрам с 27 по 31 августа в связи с подготовкой к параду ко Дню независимости, сообщает британское информагентство Reuters.
В Министерстве транспорта Малайзии сообщили, что изменения в работе аэропорта затронут около 500 авиарейсов. Пассажирам следует следить за статусами своих рейсов.
Парад ко Дню независимости Малайзии проводится ежегодно 31 августа в столице страны Куала-Лумпуре. Во время парада демонстрируются пилотажные выступления военно-воздушных сил.
Международный аэропорт Куала-Лумпур, который считается главным аэропортом страны, расположен примерно в 60 км от столицы.-0-
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