В Малайзии шесть дайверов утонули, пытаясь спасти подростка

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малайзии шесть дайверов утонули, пытаясь найти пропавшего в старом затопленном карьере подростка. Об этом сообщает британская служба новостей BBC.
Дайверы занимались поисками 17-летнего подростка, который ранее исчез во время рыбалки со своими друзьями. Предполагая, что мальчик упал в воду, местные власти направили водолазов на место происшествия. Все шесть дайверов не справились с сильным течением, и их затянуло в водоворот. Мужчины находились в воде порядка 30 минут, пока коллеги пытались вытащить их на берег. Дайверов достали из воды без сознания и не смогли реанимировать.
По данным предварительного расследования, течение было вызвано сильными дождями, которые прошли днем ранее.-0-
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