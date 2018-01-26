В Мали погибли более десятка торговцев в результате подрыва грузовика

По словам местных властей, по меньшей мере 13 человек погибли после того, как грузовик подорвали самодельным взрывным устройством после въезда в Мали со стороны Буркина-Фасо.
Погибшие были торговцами, которые выезжают из Буркина-Фасо каждый четверг на недельный рынок в Мали. Представители властей говорят, что они были убиты возле деревни Бони.
В последние месяцы также атаковали армейские машины Буркина-Фасо, погубив несколько солдат.
В пограничном районе действует радикальный проповедник, чья организация "Ансарул Ислам" совершала смертельные атаки на сотрудников сил безопасности и гражданских лиц.
Правительство Буркина-Фасо сообщило в прошлом месяце, что свыше 114 человек погибли в 2017 году в результате 89 экстремистских нападений "Ансарула Ислама" и других организаций.
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