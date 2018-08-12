В Манчестере 10 человек пострадали из-за стрельбы

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В британском Манчестере 10 человек получили ранения в результате стрельбы, сообщают информагентства со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в южной части города в районе Мосс-Сайд около 2.30 по местному времени. На месте происшествия работают правоохранители. Полицейские опрашивают свидетелей и просматривают записи камер. За несколько часов до стрельбы в районе происшествия проходил карибский карнавал, поэтому на улицах было много людей.

Пострадавшие были госпитализированы. По данным полиции, большинство ранений не угрожают жизням.-0-