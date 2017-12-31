В Манчестере горел многоэтажный дом, жертв удалось избежать

12-этажное жилое здание на Джойнер-стрит в Северном квартале Манчестера было сегодня охвачено пламенем. Для тушения пожара задействовали более десятка пожарных машин и спасательной техники.

Огонь охватил два этажа многоэтажки. Вскоре пламя на одном из этажей удалось локализовать и спасатели работали на девятом уровне. Одного 23-летнего пострадавшего доставили в больницу, у него диагностировали отравление дымом.

Пожарные некоторое время оставались на месте происшествия, разыскивая других возможных пострадавших, но больше никого не нашли.

Очаг пламени располагался на девятом этаже. Затем огонь по деревянным балконным распространился наверх, охватив в общей сложности четыре квартиры.