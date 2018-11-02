В Марокко начали строительство 250-метрового небоскреба

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король Марокко Мухаммед VI объявил о начале строительства небоскреба высотой 250 м, который станет самым высоким в Африке, сообщает информагентство "Синьхуа".

Небоскреб будет состоять из 55 этажей. В нем расположатся роскошный отель, офисы и апартаменты.

Строительство небоскреба профинансирует марокканский банк BMCE. По предварительным оценкам, проект обойдется в $420 млн.

Возведением объекта займутся бельгийская компания BESIX, китайская корпорация China Railway Construction Corporation Limited и марокканская компания TGCC.-0-