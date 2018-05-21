В Марселе неизвестные в масках открыли огонь в спальном районе

В понедельник, 21 мая, во французском Марселе группа неизвестных людей в масках открыла стрельбу в одном из районов, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Известно об одном раненом.
Около пяти часов вечера по местному времени в одном из спальных районов в северной части города группа неизвестных мужчин с автоматами въехала на трех автомобилях в квартал и открыла стрельбу. Нападавшие были в масках.
Местные СМИ сообщают, что один человек получил ранения и был доставлен в больницу, однако вскоре был отпущен домой.
После произошедшего полицейские оцепили район. Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают над установлением личностей нападавших.
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