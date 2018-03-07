В марте на Земле ожидаются 3 магнитные бури

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом месяце на Земле пройдут три магнитные бури, сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Ожидается, что магнитные бури пойдут 18, 22 и 26 марта. Они могут повлиять на системы управления космическими аппаратами и привести к сбоям в работе энергетических систем. Однако ученые подчеркивают, что все три бури будут носить слабый характер.

Напомним, что с начала 2018 года на нашей планете уже произошли 4 магнитные бури - 14 января, 19, 23 и 27 февраля. -0-