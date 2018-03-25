В мечети Афганистана прогремел взрыв

Во время полуденного богослужения в одной из мечетей в городе Герат на западе Афганистана прогремел взрыв. Информагентства со ссылкой на местные власти Герата сообщают о трех погибших и девяти раненых.
Очевидцы сообщили, что двух террористов-смертников на входе в мечеть остановили охранники. Одного из них сотрудники охраны застрелили, второй успел привести в действие взрывное устройство, которое было прикреплено к его телу.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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