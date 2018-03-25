Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
26 марта 2018, Пн
+1°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4028
USD 1.9487
RUB 3.4127
Главное
Георгий Квирикашвили и Александр Лукашенко Лукашенко: в развитии сотрудничества с Грузией один из главных акцентов надо сделать на подготовке кадров
Президент
Лукашенко рассчитывает на позитивное развитие отношений с Россией во время нового президентского срока Путина
Президент
Беларусь рассчитывает на успешный запуск своего второго космического спутника
Общество
В МНС рассказали, какие послабления ждут бизнес после корректировки Налогового кодекса
Экономика
Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку с массового старта на этапе КМ в Тюмени
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Баллистическую ракету перехватили над Эр-Риядом
00:59 В мире
Вооруженный мечом злоумышленник напал на полицейского в Манчестере
00:30 В мире
Российский боксер Костя Цзю перенес операцию на сердце
00:00 Спорт
В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 37 человек
Вчера 23:35 В мире
В Витебске собака повредила два автомобиля
Вчера 23:10 Калейдоскоп
В мечети Афганистана прогремел взрыв
Вчера 22:45 В мире
Минздрав - о ситуации с корью в Волковыске: эпидпроцесс завершается
Вчера 21:11 Регионы
Заболеваемость ОРИ и гриппом в этом году на 20% ниже прошлогоднего уровня - Минздрав
Вчера 21:08 Общество
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Японии
Вчера 21:00 В мире
На официальном ужине во время визита Лукашенко подавали выращенную в Грузии белорусскую картошку
Вчера 20:18 Политика
Маргвелашвили: Грузия видит большой ресурс в отношениях с Беларусью
Вчера 20:17 Политика
Минские "Цмокi" уступили баскетболистам "Нижнего Новгорода" в Единой лиге ВТБ
Вчера 19:50 Спорт
Белорусский конькобежец Игнат Головатюк завоевал золотую награду студенческого ЧМ в масс-старте
Вчера 19:39 Спорт
Домрачева: отличное завершение непростого сезона
Вчера 19:35 Спорт
В результате аварии с участием автобуса в Эквадоре погибли 12 человек
Вчера 19:20 В мире
"Это была красивая победа" - Лукашенко поздравил Домрачеву с блестящим завершением сезона
Вчера 18:55 Президент
Женская сборная Беларуси по биатлону заняла восьмое место в Кубке наций по итогам сезона-2017/2018
Вчера 18:26 Спорт
Аисты после зимовки в теплых краях возвращаются в Беларусь
Вчера 18:20 Общество
Гандболисты минского СКА проиграли "Магдебургу" в Кубке ЕГФ
Вчера 18:15 Спорт
Число погибших в ТЦ в Кемерово возросло до пяти человек
Вчера 18:12 В мире
Все новости
Сюжеты
Официальный визит Александра Лукашенко в Грузию Официальный визит Александра Лукашенко в Грузию
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Выставка "Здравоохранение Беларуси" Выставка "Здравоохранение Беларуси"
Детский отдых Детский отдых
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В мечети Афганистана прогремел взрыв

В мире 25.03.2018 | 22:45

Во время полуденного богослужения в одной из мечетей в городе Герат на западе Афганистана прогремел взрыв. Информагентства со ссылкой на местные власти Герата сообщают о трех погибших и девяти раненых.

Очевидцы сообщили, что двух террористов-смертников на входе в мечеть остановили охранники. Одного из них сотрудники охраны застрелили, второй успел привести в действие взрывное устройство, которое было прикреплено к его телу.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

﻿
Теги
Афганистан, взрывы, ИГИЛ, теракт
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4028 BYN 2.4 BYN 2.408 BYN
USD
1.9487 BYN 1.946 BYN 1.95 BYN
RUB
3.4127 BYN 3.407 BYN 3.415 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Велопробег "К потухшей библиотеке" по вечернему Минску
Все видео

Фотоновости

В центре Витебска возле памятника князю Ольгерду распустились крокусы
Все фото

Инфографика

Временные ограничения на республиканских автодорогах Временные ограничения действуют: с 25 марта по 20 апреля (весенний период) для транспортных средств с нагрузкой на одиночную ось более 6-9 т*.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили Лукашенко: Беларусь всегда будет открыта для сотрудничества с Грузией
"Это была красивая победа" - Лукашенко поздравил Домрачеву с блестящим завершением сезона
Беларусь заинтересована в динамичном развитии двусторонних контактов с Грецией - Лукашенко
Политика
Во время переговоров Маргвелашвили рассчитывает на новый импульс развития отношений с Беларусью
На официальном ужине во время визита Лукашенко подавали выращенную в Грузии белорусскую картошку
Маргвелашвили: Грузия видит большой ресурс в отношениях с Беларусью
Экономика
Во время работы бизнес-форума Около 30 документов подписано на грузинско-белорусском бизнес-форуме в Тбилиси
Минфин разработал стандарты бухгалтерского учета и отчетности для токенов
Топливо в Беларуси с 24 марта дорожает на 1 копейку
Происшествия
На месте происшествия Состояние пострадавших во время обрушения здания в Станьково удовлетворительное
В Псковской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом в Псковской области
Общество
Людмила Силивейстрова была уверена, что чудес в жизни не бывает, пока не выиграла квартиру в Минске! "Пришлось даже успокоительное пить!" Большая удача для маленького города! Квартиру и автомобиль в 60-м туре игры "Удача в придачу!" выиграли жители Буда-Кошелево
Заболеваемость ОРИ и гриппом в этом году на 20% ниже прошлогоднего уровня - Минздрав
Аисты после зимовки в теплых краях возвращаются в Беларусь
Регионы
Фото из архива Паромная переправа отправилась в путь из Пинска в Житковичский район
Минздрав - о ситуации с корью в Волковыске: эпидпроцесс завершается
В Минской области с 26 марта по 1 апреля будут работать мобильные датчики контроля скорости
Спорт
Слева направо: Паулина Фиалкова, Дарья Домрачева и Анаис Шевалье Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку с массового старта на этапе КМ в Тюмени
Российский боксер Костя Цзю перенес операцию на сердце
Минские "Цмокi" уступили баскетболистам "Нижнего Новгорода" в Единой лиге ВТБ
Технологии
Выступает Геннадий Казаков Обеспечение информационной безопасности требует комплексного подхода - Казаков
Число зараженных криптомайнерами ПК выросло на 8500%
Honda займется выпуском самой быстрой газонокосилки в мире
Культура
Народный художник БССР скульптор Алексей Константинович Глебов ДОСЬЕ: К 110-летию народного художника Беларуси Алексея Глебова
Ушла из жизни победительница первого "Евровидения"
Премьерный спектакль о жизни белорусской деревни Прудок купаловцы покажут ее жителям
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля
В Витебске собака повредила два автомобиля
Скоро люди смогут читать мысли друг друга - исследователи
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия