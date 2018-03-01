В Мексиканском заливе найдено древнее захоронение людей

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексиканском заливе археологи обнаружили затопленное захоронение коренных американцев, сообщают информагентства. Найденным останкам около семи тысяч лет.

Первые находки в этом месте были сделаны еще несколько лет назад американским аквалангистом. Во время одного из погружений он нашел челюстную кость. Свою находку американец сфотографировал и отправил снимок в Бюро археологических исследований Флориды.

После этого специалисты начали исследование данной местности. Недавно группа подводных археологов наткнулась на человеческие останки и артефакты на глубине около шести с половиной метров в 275 метрах от береговой линии. Специалисты изучили останки и пришли к выводу, что они принадлежали коренным американцам, проживавшим на данной территории примерно в пятом тысячелетии до нашей эры.

Благодаря особенностям почвы останки древних людей хорошо сохранились. Археологи уже выдвинули предположение, что когда-то на месте захоронения был пресноводный пруд, но постепенно его заполнила морская вода. -0-