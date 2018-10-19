В Мексике автобус врезался в дом, 10 человек погибли

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 человек погибли и около 20 пострадали в результате аварии на западе Мексики, сообщает агентство Синьхуа.

ДТП произошло в штате Мичоакан. У автобуса, перевозившего паломников, возникли проблемы с тормозной системой, из-за чего он сошел с дороги и врезался в заброшенный дом.

Экстренные службы доставили пострадавших в больницы соседних городов.-0-