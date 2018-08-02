В Мексике более 70 человек погибли в июле из-за жары

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 человек стали жертвами июльской жары на севере Мексики, сообщают информагентства.
По данным медиков, с 1 по 31 июля из-за высоких температурных показателей умерли 73 человека в возрасте от 25 до 60 лет. Многие из них были наркозависимыми и страдали заболеваниями сердца, почек, легких.
В связи с сильной жарой, когда температура превышала 40 градусов, во многих регионах Мексики было введено чрезвычайное положение.-0-
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