В Мексике обрушилось здание, 7 человек погибли

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 7 человек погибли и 13 пострадали 11 октября во время частичного обрушения строящегося здания в городе Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт мексиканской радиостанции Noticias MVS.
По словам представителя руководства сил гражданской обороны региона Мигеля Пералеса, предполагается, что внутри здания в момент обрушения могли находиться 26 человек, однако эта информация не подтверждена. На данный момент спасено 13 человек.
В разборе завалов участвуют около 100 человек, среди них полицейские и военнослужащие, а также кинологические расчеты.
Информация о причинах трагедии обнародована не была.-0-
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