В Мексике произошло еще одно сильное землетрясение

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщают информагентства.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Между тем сообщается, что многие жители Мехико покинули свои дома.

16 февраля в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 11 км от города Пинотепа-Насьональ (штат Оахака). Очаг залегал на глубине 12 км. Землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.-0-