В Мексике супружеская пара убила и расчленила 20 женщин

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканская полиция начала расследование в отношении супружеской пары, которая подозревается в убийстве и расчленении 20 женщин, сообщает ВВС.

Хуан Карлос и его жена Патриция были арестованы в тот момент, когда они перевозили расчлененное тело своей жертвы в детской коляске.

В ходе предварительного судебного слушания арестованный мужчина сознался в убийстве 20 женщин в бедном районе Мехико. Он также признался, что насиловал некоторых женщин перед убийством.

Следователи обнаружили при обыске в квартире этих людей и в другом доме неподалеку расчлененные тела нескольких человек. Они хранились в пластиковых пакетах в холодильнике и в ведрах, залитых цементом.

Прокуратура сообщила, что пара продавала внутренние органы убитых, однако кому именно, остается неясным.

По словам прокурора штата Мехико Алехандро Гомеса, есть сведения, что оба арестованных имеют историю психических заболеваний.-0-