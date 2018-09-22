В Мексике убили журналиста

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мексиканском штате Чьяпас в городе Яхалон был убит журналист издания Heraldo de Chiapas. Как сообщает портал Excelsior, Марио Гомес был застрелен.

Гомеса убили неизвестные, которые подъехали к его дому на мотоцикле в тот момент, когда он выходил на улицу. Журналист был тяжело ранен и скончался в больнице. Ранее Гомес заявлял в прокуратуру о поступавших в его адрес угрозах.

По данным Национальной комиссии по правам человека Мексики, с 2000 года в стране убиты 138 журналистов, 21 сотрудник СМИ пропал без вести.-0-