В Мексике упал вертолет с главой МВД на борту, погибли 13 человек

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике упал вертолет с главой МВД и губернатором штата Оахака на борту, погибли 13 человек, сообщают информагентства.
Министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат на вертолете совершали инспекционный облет пострадавших от землетрясения зон. По предварительным данным, перед посадкой вертолет потерял управление на высоте около 30 м и рухнул на автомобиль. При этом оба чиновника не пострадали.
На месте происшествия обнаружены тела 12 погибших, еще один человек умер в больнице.-0-
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