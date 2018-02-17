В Мексике упал вертолет с главой МВД на борту, погибли 13 человек

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 февраля 2018, Вс
-4°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4557
USD 1.96
RUB 3.4788
Главное
Анна Гуськова Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой
Спорт
Дарья Домрачева завоевала олимпийское серебро в масс-старте
Спорт
Лукашенко наградил Анну Гуськову орденом Отечества III степени и присвоил ей заслуженного мастера спорта Беларуси
Президент
Лукашенко видит будущее небольших населенных пунктов в создании перерабатывающих предприятий
Президент
Лукашенко: мы будем укреплять институт местных Советов
Президент
Реклама на сайте
Лента новостей
Белорусский фристайлист Станислав Гладченко поспорит за олимпийские награды Пхенчхана-2018
01:00 Спорт
Американские ученые открыли "иной" свет
00:40 Технологии
Выборы депутатов местных Советов пройдут сегодня в Беларуси
00:00 Политика
Макей на полях Мюнхенской конференции провел переговоры с представителями ЕС и США
Вчера 23:56 Политика
Борщ помогает похудеть - ученые
Вчера 23:45 Калейдоскоп
Белорусские самбисты завоевали 35 наград на домашнем турнире категории А
Вчера 23:18 Спорт
Папу Римского Павла VI причислят к лику святых
Вчера 22:25 В мире
Google научат определять местоположение звонящих в 911
Вчера 21:45 Технологии
БГК им. Мешкова разгромно уступил "Веспрему" в выездном матче Лиги чемпионов
Вчера 21:20 Спорт
В Уэльсе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
Вчера 21:00 В мире
Серебро Дарьи Домрачевой поможет юным спортсменам СДЮШОР "Фаворит"
Вчера 20:24 Спорт
Дарью Домрачеву поздравили с серебряной медалью в Олимпийской деревне
Вчера 20:19 Спорт
Виолончель стоимостью 1,3 млн евро вернули спустя сутки после похищения
Вчера 19:55 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральную репетицию празднования 100-летия ВС Беларуси провели на "Линии Сталина"
Вчера 19:46 Общество
Оператор velcom повысит стоимость услуг связи
Вчера 19:30 Общество
На французском заводе прогремел взрыв: погибли два человека
Вчера 19:20 В мире
Лукашенко поздравил Домрачеву с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде в Пхенчхане
Вчера 19:12 Президент
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Строчицах отпраздновали Масленицу
Вчера 18:55 Регионы
РЕПОРТАЖ: Как проходит последний день досрочного голосования в Минске
Вчера 18:41 Регионы
Медальный зачет Олимпийских Игр в Пхёнчхане 2018
Вчера 18:18 Олимпийские игры 2018
Все новости
Сюжеты
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Год малой родины Год малой родины
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Мексике упал вертолет с главой МВД на борту, погибли 13 человек

В мире 17.02.2018 | 17:39

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике упал вертолет с главой МВД и губернатором штата Оахака на борту, погибли 13 человек, сообщают информагентства.

Министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат на вертолете совершали инспекционный облет пострадавших от землетрясения зон. По предварительным данным, перед посадкой вертолет потерял управление на высоте около 30 м и рухнул на автомобиль. При этом оба чиновника не пострадали.

На месте происшествия обнаружены тела 12 погибших, еще один человек умер в больнице.-0-

﻿
Теги
авиакатастрофа, Мексика, смерть
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4557 BYN 2.45 BYN 2.459 BYN
USD
1.96 BYN 1.958 BYN 1.964 BYN
RUB
3.4788 BYN 3.461 BYN 3.484 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как провожают зиму в Беларуси
Все видео

Фотоновости

"Минская Масленица" проходит на площадке у Дворца спорта
Все фото

Инфографика

Сахарная отрасль Беларуси Валовой сбор сахарной свеклы в 2017 году: Брестская область - 914 тыс. т (урожайность - 441 ц/га); Гродненская - 1 807,3 тыс. т (531 ц/га).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Поездка Лукашенко в Слуцк: от производства сахара и мясопереработки до зарплат учителей и выборов
Лукашенко поздравил Домрачеву с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде в Пхенчхане
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Тамары Нижниковой
Политика
За четыре дня досрочного голосования участие в выборах приняли более 27% избирателей
Выборы депутатов местных Советов пройдут сегодня в Беларуси
Макей на полях Мюнхенской конференции провел переговоры с представителями ЕС и США
Экономика
Фото из архива Белорусская энергосистема готова удовлетворить повышенный спрос майнеров криптовалют
Ефимчик считает недостаточной работу по кооперации предприятий "Беллегпрома"
Продукция "Беллегпрома" в 2017 году продавалась более чем в 60 стран
Происшествия
Фото УВД Миноблисполкома В Пуховичском районе в ДТП погиб годовалый ребенок
Россиянин в пункте пропуска "Берестовица" пытался прорваться через границу
По делу Fenox Global Group задержаны еще два человека
Общество
Главный приз 56-го тура народной игры разыграет любимец публики Александр Солодуха! "Удаче в придачу" - 2 года! В понедельник Александр Солодуха разыграет ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру от "Евроопт", а покупатели - машины и деньги!
ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральную репетицию празднования 100-летия ВС Беларуси провели на "Линии Сталина"
Оператор velcom повысит стоимость услуг связи
Регионы
Андрей Шорец Активность и коммуникабельность должны быть основными качествами депутатов - Шорец
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Строчицах отпраздновали Масленицу
РЕПОРТАЖ: Как проходит последний день досрочного голосования в Минске
Спорт
Дарья Домрачева Дарья Домрачева завоевала олимпийское серебро в масс-старте
Белорусский фристайлист Станислав Гладченко поспорит за олимпийские награды Пхенчхана-2018
Белорусские самбисты завоевали 35 наград на домашнем турнире категории А
Технологии
Оператор life:) расширяет сеть 4G
Американские ученые открыли "иной" свет
Google научат определять местоположение звонящих в 911
Культура
Представители Беларуси на "Евровидении-2017" NaviBand и ALEKSEEV ALEKSEEV представит Беларусь на конкурсе "Евровидение-2018"
ALEKSEEV: рад, что белорусский зритель в меня поверил
Раинчик: ALEKSEEV из числа запоминающихся исполнителей
Калейдоскоп
Коты возле санатория "Берестье" мило выпрашивают еду у прохожих - видео
Борщ помогает похудеть - ученые
В Великобритании подрались коты из офиса МИД и премьер-министра
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Опознан портрет красавицы
Рейс в Афганистан
Корь. Бояться или не очень?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия