В Мексике в штате Оахака объявлено ЧП из-за землетрясения

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19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Мексики объявили в 33 муниципалитетах штата Оахака чрезвычайное положение из-за последствий мощного землетрясения, которое произошло 16 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Принятые меры позволят властям районов получить дополнительные бюджетные средства для ликвидации последствий удара стихии. Пострадавшим от землетрясения предоставят продовольствие и медикаменты.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился в 11-и км от города Пинотепа-Насьональ (штат Оахака). Очаг залегал на глубине 12 км.-0-