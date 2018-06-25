В Мексике во время просмотра ЧМ-2018 погибли 6 болельщиков

Трагедия произошла в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес Мексика. Во время просмотра игры национальной сборной на чемпионате мира по футболу убили шестеро человек.
Об этом сообщает издание El Universal.
Семеро местных жителей собрались посмотреть футбольный матч в гараже частного дома и принесли туда столы, стулья и телевизор. Сразу после начала матча в помещение ворвалась группа вооруженных людей и открыла огонь. Шестеро болельщиков погибли, еще один получил ранение. Тела двух убитых нашли на тротуаре, остальных – в гараже.
Издание сообщает, что полиция не нашла преступников.
Сразу после этого случая неизвестные вооруженные люди подъехали к салону красоты, где также люди смотрели матч, и убили пять человек. По словам свидетелей, преступники приехали на голубом фургоне.
Несколькими часами ранее три человека на окраине города были расстреляны во время вечеринки.
Полиция проводит расследование всех случаев.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.152 BYN
|3.16 BYN