В Мексике во время просмотра ЧМ-2018 погибли 6 болельщиков

Трагедия произошла в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес Мексика. Во время просмотра игры национальной сборной на чемпионате мира по футболу убили шестеро человек.

Об этом сообщает издание El Universal.

Семеро местных жителей собрались посмотреть футбольный матч в гараже частного дома и принесли туда столы, стулья и телевизор. Сразу после начала матча в помещение ворвалась группа вооруженных людей и открыла огонь. Шестеро болельщиков погибли, еще один получил ранение. Тела двух убитых нашли на тротуаре, остальных – в гараже.

Издание сообщает, что полиция не нашла преступников.

Сразу после этого случая неизвестные вооруженные люди подъехали к салону красоты, где также люди смотрели матч, и убили пять человек. По словам свидетелей, преступники приехали на голубом фургоне.

Несколькими часами ранее три человека на окраине города были расстреляны во время вечеринки.

Полиция проводит расследование всех случаев.