В меню сингапурских кафе появились "Бургер мира" и "Эль Трампо"

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незадолго до встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в меню местного кафе появился "Бургер мира". Об этом пишет Reuters.
При этом владелец кафе пригласил лидеров США и КНДР лично посетить его заведение и отведать "Бургер мира". Отмечается, что в состав блюда входит американский острый сыр чеддер и корейская маринованная грудка Пулькоги.
Другой местный ресторан добавил в меню новые виды начос - "Человек-Ракета" и "Эль Трампо".
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса (Сингапур).-0-
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