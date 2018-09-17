В метро Мадрида взорвался ноутбук, есть пострадавшие

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек пострадали из-за взрыва ноутбука на станции метро Principe de Vergara в Мадриде (Испания). Об этом сообщает местный телеканал Telemadrid.
Взрыв вызвал много дыма, в метро началась паника, пассажиры решили, что был совершен теракт.
На место происшествия прибыли пожарные и медики. Движение на 9-й линии мадридского метро было временно приостановлено.
Как пишет газета El Mundo, ноутбук находился в сумке одной из пассажирок. Пострадала владелица компьютера и несколько человек, находившиеся рядом с ней в вагоне.-0-
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